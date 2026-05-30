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    Cartas al Director

    Cuidar el patrimonio

    Por 
    Cartas al director
    Santiago, 25 de mayo de 2025. Por segunda jornada, la Casa Matriz del Banco de Chile recibe una masiva asistencia en el Dia de los Patrimonios. Alejandro Balart/Aton Chile ALEJANDRO BALART/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    En una época marcada por experiencias homogéneas y contenidos “instagrameables”, el patrimonio adquiere aún más valor al ofrecer vivencias genuinas. La artesanía, las expresiones artísticas, los rituales, la gastronomía y las distintas interpretaciones culturales de la naturaleza permiten contar historias sobre quiénes somos y cómo habitamos nuestros territorios.

    El Día del Patrimonio es una oportunidad para impulsar una vocación anfitriona, fundamental para el desarrollo turístico y para fortalecer la convivencia y calidad de vida en las localidades. Asimismo, fomenta el hacer turismo en la propia ciudad, incentivando a las personas a redescubrir edificios históricos, museos, universidades, barrios patrimoniales y espacios comunitarios. Pero el impacto de esta iniciativa va mucho más allá de las cifras de asistencia. Las experiencias patrimoniales generan aprendizajes, recuerdos y vínculos afectivos que contribuyen al cuidado y preservación de la cultura y del territorio. Tal como señala el conocido dicho: “El que conoce quiere, y el que quiere cuida”.

    Mary-Ann Cooper

    Directora Escuela Turismo y Hotelería UNAB

    Más sobre:PatrimonioDesarrollo turísticoBarriosExperiencias

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