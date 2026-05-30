Cuidar el patrimonio
SEÑOR DIRECTOR:
En una época marcada por experiencias homogéneas y contenidos “instagrameables”, el patrimonio adquiere aún más valor al ofrecer vivencias genuinas. La artesanía, las expresiones artísticas, los rituales, la gastronomía y las distintas interpretaciones culturales de la naturaleza permiten contar historias sobre quiénes somos y cómo habitamos nuestros territorios.
El Día del Patrimonio es una oportunidad para impulsar una vocación anfitriona, fundamental para el desarrollo turístico y para fortalecer la convivencia y calidad de vida en las localidades. Asimismo, fomenta el hacer turismo en la propia ciudad, incentivando a las personas a redescubrir edificios históricos, museos, universidades, barrios patrimoniales y espacios comunitarios. Pero el impacto de esta iniciativa va mucho más allá de las cifras de asistencia. Las experiencias patrimoniales generan aprendizajes, recuerdos y vínculos afectivos que contribuyen al cuidado y preservación de la cultura y del territorio. Tal como señala el conocido dicho: “El que conoce quiere, y el que quiere cuida”.
Mary-Ann Cooper
Directora Escuela Turismo y Hotelería UNAB
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