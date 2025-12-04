VOTA INFORMADO por $1100
    SEÑOR DIRECTOR:

    Valoramos las declaraciones del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, sobre abrir un debate responsable respecto a aumentar la edad de jubilación. La edad legal no cambia desde hace décadas —60 años para mujeres desde 1952 y 65 para hombres desde 1924— mientras la esperanza de vida ha aumentado casi 30 años y hoy supera los 81. El impacto es mayor en mujeres, que se retiran antes, viven más y deben financiar más años de pensión que el promedio OCDE. Sin ajustes al sistema previsional y de salud, esta presión será difícil de sostener.

    La discusión no se limita a la edad de retiro: implica fomentar trayectorias laborales más largas, mayor flexibilidad, adecuación de los lugares de trabajo, educación digital y políticas de salud preventiva. Varios países de la OCDE ya ajustaron sus edades o las vincularon a la expectativa de vida. En Chile, ese debate quedó pendiente pese a las recomendaciones de la Comisión Técnica. Actualizar la edad de jubilación —al menos en mujeres— podría incluso aliviar presiones como el costo del “bono tabla” en el mediano plazo. Tenemos una oportunidad para discutirlo con seriedad. El envejecimiento ya está instalado y afecta la sostenibilidad fiscal y el bienestar de las familias. En pleno ciclo presidencial, Chile necesita propuestas que trasciendan el corto plazo y asuman una realidad evidente: vivimos más años, y nuestras políticas deben adaptarse a esa longevidad.

    Alejandro Alzérreca

    Pdte. de la Asociación de Aseguradores de Chile

