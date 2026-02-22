SEÑOR DIRECTOR:

Chile no puede seguir postergando las decisiones que permitan retomar el crecimiento. En ese contexto, valoro las definiciones económicas expuestas por el futuro ministro de Hacienda, que apuntan a enfrentar con realismo un escenario de estancamiento prolongado, bajo crecimiento y pérdida sostenida de inversión.

La rebaja del impuesto de primera categoría, desde 27% a 23% -con la opción de avanzar a 20%-, junto con un crédito tributario asociado a la contratación, constituye una señal clara en la dirección correcta. Incentivar la inversión y el empleo formal no es un beneficio sectorial, es una condición básica para reactivar la economía, reducir la informalidad y recuperar oportunidades laborales, especialmente para quienes hoy están fuera del mercado.

Asimismo, resulta especialmente relevante el uso de herramientas de inteligencia artificial para enfrentar los nudos regulatorios que hoy frenan proyectos, encarecen decisiones de inversión y generan una incertidumbre incompatible con cualquier estrategia de crecimiento. Modernizar la gestión pública, ordenar observaciones y reducir tiempos de tramitación no debilita la regulación, la hace más eficaz y creíble.

En la misma línea, destrabar proyectos de inversión que ya han cumplido su evaluación ambiental y que permanecen entrampados en instancias administrativas es una urgencia económica. Mantener miles de millones de dólares detenidos por inacción o exceso de burocracia tiene un costo real para el empleo, el crecimiento y la recaudación fiscal.

Finalmente, es positivo que estas medidas se enmarquen en un ajuste fiscal responsable y que exista la voluntad de implementarlas en los primeros meses, con acuerdos amplios en el Congreso. La economía necesita certezas, reglas claras y decisiones oportunas. Sin crecimiento, no hay política social sostenible ni cohesión de largo plazo.

El desafío es pasar rápido del diagnóstico a la ejecución.

María Teresa Vial

Presidenta Cámara de Comercio de Santiago A.G.