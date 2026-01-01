SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Denuncias y presunción de inocencia

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Es importante y necesario abrir una discusión seria sobre las consecuencias que una denuncia por delito sexual puede ocasionar a una persona. En ese sentido, poner el tema sobre la mesa resulta valioso y probablemente sea lo más rescatable del proyecto legislativo conocido popularmente como Ley Cristián Campos.

    El problema real, sin embargo, no se encuentra en el nivel de las penas asociadas a las denuncias calumniosas, único aspecto abordado por el proyecto, sino en la enorme dificultad práctica que existe al momento de perseguir penalmente estas conductas. La falta de una determinación precisa del tipo penal ha generado una amplia zona gris, lo que vuelve al Ministerio Público particularmente reacio a formalizar este tipo de causas.

    Quienes tramitamos este tipo de asuntos sabemos que, en la gran mayoría de los casos, las absoluciones se fundan en conceptos como duda razonable, prescripción de la acción penal o en infracciones a las garantías del debido proceso, como ocurrió precisamente en el caso de Cristián Campos. No se trata por ende de sentencias que establezcan que los hechos no ocurrieron o que las denuncias fueron falsas. Por esta razón, en ninguno de estos escenarios, incluido el caso de Campos, dichas denuncias serían penalmente sancionables por la Ley Campos.

    Así las cosas, un proyecto que se reduce únicamente a elevar las penas, sin resolver el problema central, termina siendo más mediático que eficaz. Sin embargo, sí conviene reflexionar que: si como sociedad no juzgáramos a las personas por el solo mérito de una denuncia y respetáramos el principio de presunción de inocencia, problemas como estos simplemente no requerirían solución.

    Nelson Salas Stevens

    Abogado penalista

    Más sobre:PenasDenuncias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Corte Suprema brasileña niega nueva petición de prisión domiciliaria para Bolsonaro

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional
    Chile

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"
    El Deportivo

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

    Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes
    Mundo

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar