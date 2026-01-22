Desafíos en política exterior

SEÑOR DIRECTOR:

La próxima llegada de un nuevo Canciller abrirá una oportunidad para fortalecer los fundamentos de una política exterior profesional y con visión de Estado, en un escenario global marcado por crisis, tensiones y desafíos complejos.

Desde ADICA, reafirmamos nuestro compromiso con una diplomacia al servicio de Chile. Estamos disponibles para colaborar con la nueva autoridad en esta etapa, y confiamos en que se mantendrán las condiciones que permiten ejercer nuestras funciones con continuidad y profesionalismo.

La estabilidad y la probidad son bases esenciales de una política exterior sólida. En ese marco, destacamos la importancia de nombramientos diplomáticos por sobre los embajadores políticos, manteniendo firme el criterio 80/20 —con al menos un 80% de embajadores de carrera y hasta un 20% provenientes del ámbito político— como un estándar mínimo para resguardar la institucionalidad.

Las jefaturas de misión no deben convertirse en espacios de cuoteo, tampoco la Cancillería es el lugar para pagar favores políticos.

En un contexto geopolítico internacional particularmente complejo, sin precedentes en al menos ocho décadas, la conducción de la política exterior exige responsabilidad, continuidad y experiencia.

En este escenario, resulta relevante evitar cualquier forma de improvisación en los nombramientos, resguardando estándares institucionales que permitan al Estado de Chile actuar con coherencia, previsibilidad y credibilidad ante la comunidad internacional.

Cristián Piña Mella

Presidente Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA)