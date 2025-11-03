Desafíos en salud para el próximo gobierno

SEÑOR DIRECTOR:

El próximo gobierno enfrentará grandes desafíos en salud. Las listas de espera han alcanzado cifras históricas, la incidencia del cáncer continúa en aumento, y la carga sanitaria asociada a enfermedades crónicas se proyecta al alza, especialmente considerando el progresivo envejecimiento de la población. El sistema de salud requiere una transformación profunda, particularmente en un contexto de previsibles restricciones fiscales (no parece posible duplicar su presupuesto, como en la última década).

Ante este panorama, resulta esperanzador constatar que los equipos técnicos de los principales candidatos presidenciales hayan manifestado amplios consensos respecto de las medidas prioritarias y urgentes. Así quedó reflejado en el conversatorio “Diálogos Programáticos Presidenciales en Salud”, realizado en la U. San Sebastián. Allí se evidenció una convergencia que representa una oportunidad que el país no debe desaprovechar.

Se destacó la necesidad de modernizar la gestión estatal como prestador de salud, así como fortalecer Fonasa, orientado a financiar con criterios de eficiencia. La mejora en la gestión exige un levantamiento de datos que sean evaluados técnicamente, permitiendo decisiones basadas en resultados. Asimismo, se planteó consolidar la colaboración público-privada bajo marcos normativos claros, y robustecer la atención primaria mediante mayor resolutividad, evitando que afecciones simples se transformen en urgencias complejas. La inversión en prevención se reconoce como la estrategia más costo-efectiva.

Las prioridades están claramente identificadas. Diversos grupos académicos han formulado propuestas concretas. El desafío del próximo gobierno —y del Congreso— será alcanzar los acuerdos necesarios para implementar dichas medidas.

Carlos Pérez, decano Facultad de Medicina, U. San Sebastián

Jorge Acosta, director Ejecutivo IPSUSS, U. San Sebastián