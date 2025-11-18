¿Desconocimiento de la realidad?

SEÑOR DIRECTOR:

Durante los días previos al proceso eleccionario del domingo, hicimos un gran esfuerzo por explicarle a las autoridades del Mineduc sobre la necesidad de suspender las clases el lunes 17 en aquellos colegios que son sedes de votación.

Lamentablemente, los diálogos fueron infructuosos y los resultados quedaron a la vista: aulas sucias y en mal estado; cámaras secretas y urnas aún en las salas, y estudiantes esperando para iniciar sus clases a primera hora de la jornada. ¿Cómo es posible pensar que el aseo se realizaría a las doce de la noche o a las cinco de la mañana? Expresamos nuestra preocupación y solicitamos que para la segunda vuelta prime el sentido común y se corrija esta decisión y el actuar.

Pedro Díaz Cuevas

Presidente de FIDE