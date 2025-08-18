Dichos de Kast

SEÑOR DIRECTOR:

Mucha polémica causaron las declaraciones de José Antonio Kast sobre la irrelevancia del Congreso. Más allá de las obvias aprehensiones sobre el Estado de Derecho y el balance entre poderes, me pregunto si las ronchas que esta declaración generó en el oficialismo no habrán sido porque les recordó su fracaso en las labores exclusivas del Ejecutivo. Controlar el gasto fiscal, nombrar gente (competente) en cargos públicos, o ejecutar (de forma correcta y a tiempo) los programas sociales son algunos ejemplos.

El Congreso no es irrelevante, pero tampoco lo es el Ejecutivo. Ojalá Chile vote en noviembre por uno que ejecute bien.

Miguel de Iruarrizaga

Economista