Dichos de Zaliasnik

SEÑOR DIRECTOR:

Conozco a Gabriel Zaliasnik hace varios años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en nuestros respectivos cursos Derecho Penal y Relaciones Internacionales. Hemos participado juntos en foros y conversatorios a nivel universitario sobre la Cuestión de Palestina, en un marco didáctico y respetuoso.Por cierto conversamos sobre el derecho del pueblo palestino a ejercer su autodeterminación y a establecer su Estado Independiente bajo la solución binacional.

Por ello me ha causado indignación leer sus ofensivas declaraciones de hace algunos días en una entrevista televisiva en el programa norteamericano “ Defending Israel “, que estigmatizan y ofenden a la numerosa Comunidad Palestina en Chile, que tiene una presencia de mas de 100 años, integrada plenamente a la sociedad chilena y que ha contribuido con convicción y entrega al desarrollo y progreso del país.

Las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas regulan las funciones de los agentes diplomáticos. Existen dos reglas basales que debe cumplir un embajador. Nunca inmiscuirse en los asuntos internos del país receptor y evitar referirse a la política interna o a sectores de la sociedad de su país. El embajador no emite opiniones personales ni es comentarista internacional.

El embajador Zaliasnik inexcusablemente ha vulnerado los códigos de la diplomacia y ha causado un grave daño moral insanable a la comunidad chileno palestina, ofendiendo su honor y legítima honra, que sólo puede ser reparada con su renuncia. Por mucho menos, representantes chilenos debieron hacerlo.

Siendo un cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República, con el debido respeto, y existiendo causa justificada, solicito al Presidente Kast, proceder en consecuencia, conforme a sus facultades constitucionales.

Nelson Hadad

Exembajador de Chile. Profesor de Relaciones Internacionales