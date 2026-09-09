Rodeo en Peñalolén

SEÑOR DIRECTOR:

En una carta a este diario, el señor Francisco Orrego Bauzá justifica por “tradicional” la celebración de rodeos en la medialuna de Peñalolén, que clausuramos este lunes.

Parece arbitrario llamar “tradición” a una práctica rechazada por el 60% de nuestros compatriotas (Criteria, mayo 2026). Incluso el mismo ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), reconocía ya en 2017 al rodeo como algo que nos desune como chilenos.

Pero más arbitrario aún es justificar una práctica desarrollada al margen de la norma. Le guste o no al señor Orrego Bauzá, la medialuna de Peñalolén funcionó por años sin un permiso de edificación, ni una patente comercial. En el momento en que nos encontramos como país, debería ser un entendimiento transversal que la ley aplica para todos por igual, independiente de las afinidades ideológicas, sociales o afectivas. Ley pareja no es dura.

Miguel Concha

Alcalde de Peñalolén