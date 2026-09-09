Una alerta que no podemos ignorar

SEÑOR DIRECTOR:

Seis de cada diez estudiantes chilenos no alcanzan las competencias básicas en Matemática. Al mismo tiempo, PISA revela que el 43% señala que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas sus clases de Ciencias.

No podemos mirar ambos datos por separado. PISA 2025 muestra que Chile retrocede en aprendizajes.

Durante demasiado tiempo hemos discutido sobre reformas, estructuras y sistemas, mientras algo mucho más básico se debilita: los estudiantes siguen perdiendo terreno en Matemática y Lectura.

Recuperar los aprendizajes exige volver a poner lo esencial en el centro: profesores respaldados, liderazgo, autoridad, asistencia y salas donde efectivamente se pueda enseñar. La educación necesita menos burocracia y más foco en lo esencial: clases efectivas, liderazgo escolar, profesores respaldados y aprendizaje.

Los resultados conocidos el martes son un llamado a volver a poner a los estudiantes en el centro.

La educación se juega, finalmente, ahí: en cada sala de clases y en cada hora que un niño tiene para aprender.

María Paz Larraín y Estíbaliz Ramírez

Fundación Escuelas Abiertas