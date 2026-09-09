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    Cartas al Director

    Innovar en justicia penal

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Chile enfrenta un serio problema penitenciario. El elevado número de personas privadas de libertad y la sobreocupación de los establecimientos penales no solo generan dificultades de infraestructura y seguridad, sino que reducen las posibilidades de reinserción. Frente a ello, cabe preguntarse si una política criminal centrada en aumentar las penas y recurrir a la cárcel como respuesta principal resulta realmente eficaz.

    Es necesario innovar. Una política criminal moderna debe sancionar, pero también atender a las víctimas, reducir la reincidencia y favorecer la reinserción. En este ámbito, la justicia restaurativa ofrece una alternativa valiosa, al permitir que víctimas e infractores participen activamente en la solución del conflicto. Ello facilita la reparación del daño, favorece que el responsable comprenda las consecuencias de sus actos y fortalece su proceso de resocialización. La experiencia internacional demuestra que se logran resultados positivos.

    Algo semejante ocurre con los tribunales de tratamiento de drogas. Cuando ciertos delitos están vinculados a un consumo problemático, limitarse a imponer una pena sin intervenir sobre ese factor solo posterga el problema. Se requieren programas especializados que combinen intervención judicial, tratamiento y seguimiento.

    Chile necesita avanzar hacia respuestas más eficaces, esto es, sancionar cuando corresponda, pero también reparar, reinsertar y prevenir la reincidencia. Persistir únicamente en más penas y cárceles difícilmente resolverá nuestros problemas de inseguridad.

    Raúl Carnevali

    Centro de Estudios de Derecho Penal

    Universidad de Talca

    Más sobre:CárcelesReinserciónJusticia restaurativaPolítica criminal

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