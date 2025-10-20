SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Disputa política

Por 
Cartas al director
Disputa política

SEÑOR DIRECTOR:

Al parecer, y como dice el dicho, “en todas partes se cuecen habas”. Mientras la figura de Jaime Guzmán es disputada entre los UDI-Piñeristas y los Gremialistas-Republicanos, Chile Vamos-RN hace lo propio con la DC y la figura del expresidente Patricio Aylwin.

Lo que ignora la política contingente es que ambos, en su calidad de próceres de la historia de Chile, han construido un legado tan valioso, que supera cualquier barrera y oportunismo electoral. Venga de donde venga.

La disputa sobre por quién votaría uno u otro, es del todo irrelevante e intrascendente. La mejor demostración de respeto y de admiración sería dejarlos descansar en paz.

Paula Sutil Servoin

Más sobre:Jaime GuzmánPatricio Aylwin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Santiago corresponde a la cuarta del año y ya superan las de 2024

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Boric insiste en su ofensiva contra Kast y choca con diseño del comando de Jara

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

3.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

4.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Santiago corresponde a la cuarta del año y ya superan las de 2024
Chile

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Santiago corresponde a la cuarta del año y ya superan las de 2024

Boric insiste en su ofensiva contra Kast y choca con diseño del comando de Jara

Longueira, ME-O y Contesse se encontrarán en tribunales por audiencia final antes del veredicto del caso SQM

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023
Negocios

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca
Mundo

Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta