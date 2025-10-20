Disputa política

SEÑOR DIRECTOR:

Al parecer, y como dice el dicho, “en todas partes se cuecen habas”. Mientras la figura de Jaime Guzmán es disputada entre los UDI-Piñeristas y los Gremialistas-Republicanos, Chile Vamos-RN hace lo propio con la DC y la figura del expresidente Patricio Aylwin.

Lo que ignora la política contingente es que ambos, en su calidad de próceres de la historia de Chile, han construido un legado tan valioso, que supera cualquier barrera y oportunismo electoral. Venga de donde venga.

La disputa sobre por quién votaría uno u otro, es del todo irrelevante e intrascendente. La mejor demostración de respeto y de admiración sería dejarlos descansar en paz.

Paula Sutil Servoin