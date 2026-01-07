¿Dónde está la Democracia Cristiana?

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta insólito que la Democracia Cristiana no haya asistido a la ceremonia de proclamación del presidente electo José Antonio Kast en el Tricel el pasado 5 de enero. ¿Estarán muy ocupados tratando de sancionar al expresidente Eduardo Frei?

Lo más lamentable es que ningún medio de comunicación se percató que faltaban. Otro síntoma más de su intrascendencia. Una pena. A la baja electoral, y a la política de alianzas derrotada, se agrega la ausencia en los ritos republicanos.

Claudia Miralles Abarca

Gerenta de Comunicación Estratégica de Imaginaccion