SEÑOR DIRECTOR:

El último informe de la OCDE sobre perspectivas de empleo deja un dato elocuente: Chile será el país del bloque que más desacelerará su crecimiento per cápita hacia 2060. La razón es clara y profunda: el envejecimiento de la población y la baja participación laboral de las personas mayores.

Más allá de las cifras, que son contundentes, esta es una invitación urgente a las empresas a asumir un rol activo. El desafío es global, pero sus consecuencias en el país están a la vista. Según el INE, en 2024 los nacimientos cayeron un 11,3% respecto a 2023 y la población mayor crece sostenidamente. A 2050, una de cada tres personas tendrá más de 60 años en Chile.

Icare, a través del Grupo de Trabajo de Economía Plateada, impulsa una agenda empresarial que pone este fenómeno en el centro, no como amenaza, sino como una oportunidad estratégica. Más de 200 empresas participaron en un levantamiento inicial cuyos resultados revelan que un 41% no cuenta con acciones ni políticas de sostenibilidad para personas mayores; un 46% no genera alianzas con este grupo; un 73,3% no lo incluye en su planificación estratégica; un 84,7% no ha desarrollado productos o servicios orientados a ellos y un 61% no capacita a sus equipos para atender sus necesidades.

Por ello, integrarlos en sus estrategias de valor no solo es una decisión ética o social, es una decisión empresarial inteligente. En un país que envejece, quienes sepan adaptarse primero tendrán ventajas reales en productividad, innovación y reputación.

Chile ha demostrado ser capaz de anticiparse a los desafíos más complejos. Esta vez no puede ser la excepción. El crecimiento sostenible exige ampliar la mirada, incorporar nuevos talentos y diseñar iniciativas con foco en la realidad demográfica que ya vivimos. Invitamos a las empresas a liderar, como tantas veces, este necesario cambio.

Holger Paulmann

Presidente de Icare