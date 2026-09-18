SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    “El Edén”: macabra metáfora

    Por 
    Cartas al director
    Incendio en hogar de Pitrufquén: investigan permisos, denuncias previas y eventuales responsabilidades tras 16 muertes X @g5_noticias

    SEÑOR DIRECTOR:

    El trágico incendio que destruyó el hogar de ancianos “El Edén”, en la comuna de Pitrufquén, y dejó a 16 adultos mayores fallecidos, debiera avergonzar a Chile. La calidad humana de una sociedad se revela en su trato a quienes no pueden retribuirle materialmente nada y viven en un compás de espera; muchos con paciente resignación. Los adultos mayores, en especial los dependientes en abandono —quienes no pueden bañarse, alimentarse o levantarse sin ayuda ajena— son un espejo social que duele. El problema no solo es la desidia del Estado. ¿Dónde quedó su rol subsidiario? En esta cadena de negligencias hubo algo más. Lo sucedido responde a una “cultura del descarte”, en palabras del Papa Francisco, donde muchas “familias” borran la existencia de ancianos.

    El presupuesto fiscal total de Chile para cuidados (2026) es de 0,05% del PIB, o sea, insignificante, en tanto, el promedio de la OCDE es 36 veces superior. Se estima que en Chile hay 290 mil adultos mayores dependientes y un 66% pertenece a los tres primeros quintiles de ingresos. Si los recursos totales para cuidados se dividiesen en todos los adultos mayores sin recursos, daría un monto mensual de $ 26 mil. Es decir, la nada misma.

    Ningún ser humano pierde dignidad por perder autonomía. Sin embargo, nuestras políticas públicas parecen operar bajo una lógica inversa y silenciosa: se cuida con generosidad a quien puede seguir siendo productivo, votante, consumidor —y se abandona, a quien ya no puede devolver nada al sistema.

    Hannah Arendt escribió que el derecho más fundamental es “el derecho a tener derechos” —es decir, a pertenecer a una comunidad política que te reconozca como sujeto de protección efectiva, no solo declarativa-. Un adulto mayor pobre con dependencia severa, sin cupo en ningún ELEAM, sin cuidador remunerado, sin PGU suficiente para pagar una residencia privada, es en la práctica un desconocido dentro de su propio país: tiene la ciudadanía formal, pero carece de un sustento material que la haga real. En la Constitución existe, es cierto, pero en el presupuesto fiscal se desvanece.

    La mala noticia para Chile es que la transición demográfica añadirá en los próximos 10 años un millón doscientas mil personas con más de 65 años. Por lo tanto, tenemos un problema serio de envejecimiento. ¿Cuántos “edenes” más deberán ocurrir para tomar real consciencia que enfrentamos una brutal crisis?

    Carlos Williamson

    Rector Universidad San Sebastián

    Más sobre:IncendioCultura del descarteCuidadosPresupuestoAdultos mayoresEnvejecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    Lo más leído

    1.
    Esos viejos estandartes

    Esos viejos estandartes

    2.
    PISA: la familia como formadora

    PISA: la familia como formadora

    3.
    Sala cuna universal: ¿de quién es el derecho?

    Sala cuna universal: ¿de quién es el derecho?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP
    Chile

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    NotCo: por qué ya not
    Negocios

    NotCo: por qué ya not

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    Nada es Imposible

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis
    El Deportivo

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    El esquí náutico sigue dando medallas: Gustavo Kretschmer logra el 24.º oro del Team Chile en los Juegos Odesur

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha
    Mundo

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?