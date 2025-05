El lenguaje crea realidades peligrosas

SEÑOR DIRECTOR:

Con profundo dolor, lamentamos el asesinato a sangre fría, solo por ser judíos e israelíes, de Sarah Lynn Milgram (26) y Yaron Lischinsky (30), dos jóvenes miembros del equipo de la embajada de Israel en Washington, cobardemente atacados frente al Museo Judío mientras el agresor gritaba “Palestina libre”.

Nos alarma no solo la brutalidad del crimen, sino también el silencio de algunas autoridades en Chile, las que no han condenado este atentado abiertamente antisemita.

Es grave la irresponsabilidad con que se ha contribuido a un clima hostil, a través de un lenguaje ideologizado y sesgado que no construye diálogo ni entendimiento, sino que fomenta el odio y avala la violencia.

Señores, el lenguaje crea realidades. Cuando no se condena el terrorismo, las consecuencias dejan de ser abstractas y se vuelven trágicamente concretas. El terrorismo no tiene justificación, no hay grises ni medias tintas.

Condenamos el doble estándar con el que algunas autoridades en nuestro país abordan estos hechos. No puede ser que la condena al terrorismo dependa del contexto político o del perfil de las víctimas. Exigimos coherencia moral: el rechazo debe ser firme y sin matices, siempre. El silencio selectivo los hace cómplices.

Es urgente exigir responsabilidad en los discursos públicos. Cuando se apaga el fuego con bencina, lamentablemente ya conocemos el resultado.

Alfredo Misraji

Presidente de la Comunidad Judía de Chile