El PC y la única modificación estatutuaria

SEÑOR DIRECTOR:

El Comité Central del PC hace pocos días amenazó con movilizaciones callejeras al gobierno electo el pasado 14 de diciembre, como de hecho lo hizo en octubre de 2019.

Desde el derrumbe de la URSS en 1991, el PC chileno solo ha tenido una modificación estatutaria, su secretario general, pasó a llamarse presidente, pero de democracia representativa nada.

Ricardo Manzi

Abogado