El regreso de irina

SEÑOR DIRECTOR:

Irina Karamanos criticó duramente el rol de la primera dama, que María Pía Adriasola ejercerá a partir del 11 de marzo del 2026. Sostiene que es una tradición retrógrada, mostrando su desconexión y desprecio por los elementos que conectan el pasado, presente y futuro de Chile.

Cabe recordar que programas enfocados en el bienestar de adultos mayores, niños y mujeres como “Elige Vivir Sano”, “Adulto Mejor”, “Plaza Mayor” y “Sonrisa de Mujer” fueron impulsados por primeras damas de Chile, mejorando la calidad de vida de miles de personas.

La crítica de Karamanos viene de quienes “querían cambiarlo todo” y así lo hicieron con el rol de la primera dama bajo el gobierno de Boric, pero ello no fue realmente un avance. El feminismo cree que la primera dama es solamente “la esposa del presidente”, pero desconoce el gran impacto que puede generar en nuestra sociedad. Asimismo, desconoce que es una institución, no una persona, y que no está limitada a una mujer: si el día de mañana llega una mujer casada a La Moneda, la primera dama mutará necesariamente en “primer caballero” o bien podría ser asumido por otra personas de su familia.

Entonces, ¿la crítica de Karamanos se dirige a la institución o a la mujer detrás de esta? Pareciera que el mantra feminista de sororidad se desvanece cuando se trata de una mujer que no concuerda con su estereotipo o su ideología.

Constanza Schneider

Investigadora del Instituto Res Publica