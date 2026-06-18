”El terremoto que no vemos”

SEÑOR DIRECTOR:

Compartimos con Tomás Recart de Enseña Chile el sentido de urgencia por nivelar aprendizajes de los niños y niñas más rezagados del sistema educativo. A su llamado a coordinar actores para que la educación sea el principal proyecto país, queremos sumar una invitación a cada persona adulta que pueda leer estas líneas y que crea tener las competencias: atacar brechas con el trabajo dirigido de miles de voluntarios online es una de las posibles estrategias a seguir.

Los resultados sorprenden incluso a quienes llevan años en educación: en apenas 16 sesiones, estudiantes de entornos vulnerables y con rezagos importantes logran avanzar el equivalente a más de dos años de aprendizaje. Universidades, empresas o privados también pueden jugar un rol clave en llegar a tiempo en la trayectoria educativa de miles de niños, futuros universitarios, profesionales y técnicos del país.

Francisca Lewin

Directora ejecutiva Conectado Aprendo