SEÑOR DIRECTOR:

El Paso Los Libertadores lleva un mes cerrado, con la ruta bloqueada tras el mal tiempo. El impacto es severo: sobre 2.000 camiones varados y pérdidas estimadas entre US$ 450 y US$ 800 por vehículo al día, afectando a la economía y a las familias.

Se han planteado medidas que son necesarias, como mejor maquinaria de despeje, sistemas de alerta temprana y digitalización aduanera. Pero ninguna resuelve el problema de fondo: el intercambio comercial vía terrestre en la zona central depende de un único paso a 3.200 metros de altitud.

Existen alternativas con décadas de maduración. El Túnel Agua Negra —Coquimbo— llegó a tener crédito del BID aprobado y tiene una entidad binacional constituida. El Paso Las Leñas —O’Higgins— tiene la ventaja de menor altitud y también cuenta con entidad binacional. La arquitectura institucional existe. Lo que falta es la decisión de financiar y construir.

Los gobiernos deben gestionar la contingencia, pero también proyectar el futuro. Este es el momento.

Alberto Undurraga

Asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura