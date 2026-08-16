Paso Los Libertadores
SEÑOR DIRECTOR:
El Paso Los Libertadores lleva un mes cerrado, con la ruta bloqueada tras el mal tiempo. El impacto es severo: sobre 2.000 camiones varados y pérdidas estimadas entre US$ 450 y US$ 800 por vehículo al día, afectando a la economía y a las familias.
Se han planteado medidas que son necesarias, como mejor maquinaria de despeje, sistemas de alerta temprana y digitalización aduanera. Pero ninguna resuelve el problema de fondo: el intercambio comercial vía terrestre en la zona central depende de un único paso a 3.200 metros de altitud.
Existen alternativas con décadas de maduración. El Túnel Agua Negra —Coquimbo— llegó a tener crédito del BID aprobado y tiene una entidad binacional constituida. El Paso Las Leñas —O’Higgins— tiene la ventaja de menor altitud y también cuenta con entidad binacional. La arquitectura institucional existe. Lo que falta es la decisión de financiar y construir.
Los gobiernos deben gestionar la contingencia, pero también proyectar el futuro. Este es el momento.
Alberto Undurraga
Asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura
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