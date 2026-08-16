Anticipar es gobernar

27/05/2026 - ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL DESARROLLO DE CHILE. EN LA FOTO, MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION DE CHILE ES XIMENA LINCOLAO Foto: Mario Tellez

SEÑOR DIRECTOR:

Chile conoce bien el costo de llegar tarde. Nos ha pasado demasiadas veces: cuando el problema ya está instalado, recién comenzamos a discutir cómo enfrentarlo.

Por eso valoro la decisión de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, de abrir una conversación sobre Fondecyt de Postdoctorado y Becas Chile. Más allá de las diferencias sobre los mecanismos, hay mérito en poner sobre la mesa una pregunta que Chile no debiera seguir postergando: ¿estamos preparando hoy las capacidades que necesitaremos en veinte o treinta años?

Las políticas públicas deben evolucionar. Cuidar lo que funciona no significa dejarlo intacto, sino evaluar, aprender y corregir cuando el país cambia. Y Chile ya cambió.

Desde una región como Antofagasta una aprende que muchas veces el futuro llega antes de que Santiago termine de discutirlo. La minería, la energía, la astronomía, el agua y las nuevas tecnologías ya están transformando nuestra forma de producir y vivir. La inteligencia artificial hará lo mismo en el empleo, la educación y muchas decisiones cotidianas.

La pregunta es si queremos enfrentar esas transformaciones con conocimiento y capacidades propias o volveremos a reaccionar cuando ya sea urgente. Eso no significa escoger qué disciplina importa más. Chile necesita ciencia, tecnología y humanidades para desarrollar nuevas capacidades y comprender cómo estos cambios impactan a las personas, nuestras instituciones y la sociedad.

Que la ministra Lincolao haya activado esta conversación es positivo. Los instrumentos pueden discutirse, corregirse y mejorarse, escuchando a la comunidad científica. Mirar el largo plazo no debiera ser motivo de castigo político.

Chile necesita una política de ciencia, tecnología y conocimiento que trascienda los gobiernos, fortalezca nuestras regiones y nos permita anticiparnos a las urgencias. Porque el Chile de 2050 no se construye en 2050: se construye ahora.

Paulina Núñez Urrutia

Presidenta del Senado