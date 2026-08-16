SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Anticipar es gobernar

    Por 
    Cartas al director
    27/05/2026 - ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL DESARROLLO DE CHILE. EN LA FOTO, MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION DE CHILE ES XIMENA LINCOLAO Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    SEÑOR DIRECTOR:

    Chile conoce bien el costo de llegar tarde. Nos ha pasado demasiadas veces: cuando el problema ya está instalado, recién comenzamos a discutir cómo enfrentarlo.

    Por eso valoro la decisión de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, de abrir una conversación sobre Fondecyt de Postdoctorado y Becas Chile. Más allá de las diferencias sobre los mecanismos, hay mérito en poner sobre la mesa una pregunta que Chile no debiera seguir postergando: ¿estamos preparando hoy las capacidades que necesitaremos en veinte o treinta años?

    Las políticas públicas deben evolucionar. Cuidar lo que funciona no significa dejarlo intacto, sino evaluar, aprender y corregir cuando el país cambia. Y Chile ya cambió.

    Desde una región como Antofagasta una aprende que muchas veces el futuro llega antes de que Santiago termine de discutirlo. La minería, la energía, la astronomía, el agua y las nuevas tecnologías ya están transformando nuestra forma de producir y vivir. La inteligencia artificial hará lo mismo en el empleo, la educación y muchas decisiones cotidianas.

    La pregunta es si queremos enfrentar esas transformaciones con conocimiento y capacidades propias o volveremos a reaccionar cuando ya sea urgente. Eso no significa escoger qué disciplina importa más. Chile necesita ciencia, tecnología y humanidades para desarrollar nuevas capacidades y comprender cómo estos cambios impactan a las personas, nuestras instituciones y la sociedad.

    Que la ministra Lincolao haya activado esta conversación es positivo. Los instrumentos pueden discutirse, corregirse y mejorarse, escuchando a la comunidad científica. Mirar el largo plazo no debiera ser motivo de castigo político.

    Chile necesita una política de ciencia, tecnología y conocimiento que trascienda los gobiernos, fortalezca nuestras regiones y nos permita anticiparnos a las urgencias. Porque el Chile de 2050 no se construye en 2050: se construye ahora.

    Paulina Núñez Urrutia

    Presidenta del Senado

    Más sobre:Ministra LincolaoAnticipaciónFuturoCienciaHumanidadesTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Carlos Droguett y el retorno de su legado: abren archivo patrimonial con sus manuscritos y textos inéditos

    Lo más leído

    1.
    La base de la pirámide científica

    La base de la pirámide científica

    2.
    ”El precio de proteger demasiado”

    ”El precio de proteger demasiado”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca
    Chile

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    A meter segunda
    Negocios

    A meter segunda

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS

    Ante la llegada de Vozinha: los sólidos números con los que Gabriel Maureira intenta aferrarse al arco de Colo Colo

    “Está desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza
    Mundo

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta