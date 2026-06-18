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    Recuperan tres camiones robados en la zona fronteriza de la Región de Antofagasta

    Dos de los camiones fueron encontrados abandonados. Un sujeto fue detenido por receptación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Tres camiones que mantenían encargo vigente por robo fueron recuperados por personal de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama en la zona fronteriza del país.

    Los hechos se registraron durante la jornada del miércoles, alrededor de las 11:15 horas, cuando personal policial se encontraba realizando patrullajes fronterizos en la ruta 27-CH.

    Es así como detectaron la presencia de dos camiones abandonados, ambos con encargo vigente por robo del mismo día en la 1ª Comisaría de Calama y la 5ª Comisaría La Portada de Antofagasta.

    Mientras se realizaban las primeras diligencias, se detectó la presencia de un tercer camión que estaba circulando por la vía, el cual al ser fiscalizado se logró establecer que también mantenía encargo vigente por robo del mismo día.

    El conductor de este vehículo, un hombre de nacionalidad chilena con antecedentes, fue detenido por el delito de recepción.

    Según detalló el teniente Juan Zárate subcomisario 2a Comisaría de San Pedro de Atacama (F), “los patrullajes preventivos estratégicos desarrollados por carabineros de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama, permitieron recuperar tres camiones que mantenían encargo vigente por robo, siendo detenido un sujeto por el delito de receptación.”

    "El despliegue permanente de Carabineros de frontera evitó nuevamente que vehículos robados en el país fueran sacados del territorio“, añadió.

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