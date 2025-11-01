El talento mayor

SEÑOR DIRECTOR:

La partida de Héctor Noguera nos conmueve, pero también nos recuerda algo esencial: el valor del talento mayor.

En una de sus últimas entrevistas, expresó que “para ser viejo hay que ser valiente”. Esa frase encierra una verdad profunda sobre una etapa de la vida que debiera reconocerse como fuente de trabajo, experiencia y visión.

Durante décadas, Noguera no solo actuó; también enseñó, dirigió y formó nuevas generaciones.

Su legado es muy amplio y, entre sus múltiples aportes culturales, nos enseñó que el coraje de seguir aportando, aprendiendo, pensando y enseñando es uno de los pilares que sostiene el progreso de una sociedad madura.

Su ejemplo reafirma el desafío que asumimos en Icare: el talento no envejece, evoluciona. Y depende de nosotros abrirle espacio.

Holger Paulmann, predidente de Icare

Guillermo Tagle, presidente Grupo Economía Plateada Icare