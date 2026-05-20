SEÑOR DIRECTOR:

La muerte del ex fiscal militar Óscar Podlech, condenado por crímenes de lesa humanidad, desató una dura ofensiva del Partido Nacional Libertario. Su presidente, Johannes Kaiser, exigió la renuncia del subsecretario Pablo Mira, acusando al Ejecutivo de “falta de coraje” ante la no concesión de un indulto humanitario.

Sin embargo, esta crítica confunde firmeza con arbitrio. ¿Es cobardía aplicar el Estado de Derecho? Emplazar a la Subsecretaría de Derechos Humanos por facultades de indulto que legalmente no posee, o por una prisión ratificada por la unanimidad de la Corte de Apelaciones, es un sinsentido. Esta rigurosidad no es una anomalía chilena; es la norma de las centroderechas modernas —desde la Alemania posdictadura hasta las corrientes liberal-conservadoras europeas—, que entienden que los delitos de máxima gravedad están fuera de la contingencia política.

Ceder a la presión de los sectores más duros no requiere audacia; al contrario, debilita la consistencia moral de nuestro sector y replica el espejo de una extrema izquierda que vive del pasado para bloquear la reconciliación nacional.

Por ello, la firmeza del gobierno de José Antonio Kast y del subsecretario Mira no debe leerse como debilidad. Ahí, en el respeto silencioso a la ley y en la defensa de los derechos humanos como valor universal y no como instrumento de disputa ideológica, radica el verdadero coraje institucional.

Víctor Blanco

Comisionado Político RN