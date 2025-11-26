Eliminación de la violencia contra la mujer

SEÑOR DIRECTOR:

Erradicar la violencia contra la mujer es una tarea urgente. ONU Mujeres advierte que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, violencia sexual fuera de ella o ambas a lo largo de su vida (sin incluir acoso sexual). La violencia se da en un continuo: desde micromachismos y deslegitimación cotidiana, hasta agresiones psicológicas, sexuales o físicas que llegan a la muerte. En Chile, al 26 de noviembre, 40 mujeres han sido asesinadas y 263, víctimas de femicidios frustrados.

Aun así, persiste la idea de que la violencia afecta a algunas mujeres, de ciertos sectores sociales, étnicos o religiosos. Pero es transversal: la viven mujeres de todas las edades y territorios, tanto en sus hogares como en los espacios públicos.

Lamentablemente, las respuestas institucionales no siempre alcanzan esa misma transversalidad. Mientras algunas instituciones avanzan en protocolos de actuación, programas de prevención y reparación, otras aún no asumen que garantizar entornos seguros no es un favor, sino una obligación. En varios países incluso surgen discursos que cuestionan la necesidad de leyes, políticas y dispositivos que resguardan los derechos de las mujeres.

Insistimos en que garantizar a niñas y mujeres una vida libre de violencia no debe ser parte de la agenda particular de un determinado sector, no puede depender del ciclo eleccionario o de la coyuntura mediática. Debe ser un compromiso social, pilar de la convivencia democrática. Urge volver a lo esencial: la vida y la dignidad de las mujeres no son negociables. Defender sus derechos es un deber ético y republicano. Y recordarlo hoy es más necesario que nunca.

Tammy Pustilnick Arditi

Directora Equidad de Género y Diversidad Sexual

Paulina Rincón González

Vicerrectora

Universidad de Concepción