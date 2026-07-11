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    Cartas al Director

    Empleo y turismo

    Por 
    Cartas al director
    Las Cornizas, San Pedro de Atacama

    SEÑOR DIRECTOR:

    Las últimas cifras de desocupación dadas a conocer son motivo de preocupación. Al mismo tiempo, invitan a mirar con mayor atención sectores con capacidad de generar empleo, como el turismo.

    Esta industria aporta el 7,2% del empleo nacional −cerca de 700 mil− y aún tiene un importante potencial de crecimiento. Para aprovecharlo, es indispensable invertir en los territorios y espacios que sustentan esta actividad. Entre ellos destacan las áreas protegidas, motores de atracción del 60% de quienes nos visitan desde el extranjero, fortaleciendo las economías locales y emprendimientos vinculados al turismo.

    En el año en que conmemoramos el centenario de nuestros parques nacionales, fortalecer la gestión de este patrimonio natural no solo es una tarea de conservación. También es una inversión estratégica para impulsar el desarrollo regional, diversificar la economía y abrir nuevas oportunidades de empleo para Chile.

    Mónica Zalaquett

    Presidenta ejecutiva Fedetur

    Más sobre:Parques nacionalesDesarrollo regionalOportunidades de empleo

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