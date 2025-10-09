Empresas y naturaleza

SEÑOR DIRECTOR:

La columna “Impacto positivo neto” de Sylvia Eyzaguirre del 5 de octubre acierta al subrayar el rol esencial que tienen las empresas en la protección y restauración de la naturaleza. Lograr un impacto positivo neto se ha vuelto una condición indispensable para la sostenibilidad de nuestra economía y el bienestar humano.

Según el World Economic Forum (2025), cinco de los diez principales riesgos a los que se enfrentará el mundo en la próxima década están relacionados con crisis ambientales, incluida la pérdida de ecosistemas. El mismo WEF en 2020 estimó que más de la mitad del PIB mundial depende directamente de la naturaleza. Estos datos confirman que la conservación y restauración de los ecosistemas deben estar en el centro de las decisiones económicas.

Desde Fundación Chile compartimos esta visión y creemos que alcanzar un impacto positivo neto requiere la articulación de esfuerzos entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil. En esta línea, estamos ejecutando el proyecto Acelerando la transición hacia una economía Net Zero y Naturaleza Positiva en Chile, financiado por el GEF, en el que participan los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente y Energía, siendo este último la agencia gubernamental líder; además de contar con la implementación por el PNUMA.

El proyecto busca movilizar a empresas, instituciones financieras, organismos públicos, academia y organizaciones ciudadanas en torno a una meta común: acelerar la transición hacia modelos de desarrollo regenerativos, capaces de alcanzar la carbono neutralidad y la naturaleza positiva. Chile cuenta con experiencias pioneras en conservación y soluciones basadas en la naturaleza. El desafío es escalar esos esfuerzos y convertirlos en una estrategia estructural de país.

Karien Volker

Subgerenta Economía Circular, Fundación Chile