¿En busca de recuperar los puntos?

SEÑOR DIRECTOR:

La caída drástica en las encuestas es una realidad que el gobierno ya resiente. Mientras extiende medidas para paliar la crisis generada por el alza de los combustibles, en el norte comienza a ejecutarse el desalojo y demolición de Cerro Chuño.

¿Será esto suficiente para frenar la caída? La señal en seguridad parece clara, empiezan a ejecutar lo prometido buscando recuperar respaldo ciudadano. Por otro lado, aunque el aumento de beneficios ante el alza de combustibles era esperable, persiste una sensación de insuficiencia, agravada por las críticas tras lo ocurrido con la directora de SernamEG.

Estos primeros días no han sido fáciles para el Ejecutivo. Entre su planificación ideal y el complejo abordaje de la contingencia, se nota una administración a la que todavía le falta el training para gobernar.

Renato Smimmo Álvarez

Abogado, Presidente Fundación ProChile