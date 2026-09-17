¿En qué momento equivocarse de convirtió en una sentencia?
SEÑOR DIRECTOR:
Las redes sociales nos han dado la posibilidad de denunciar injusticias y exigir responsabilidades, pero también han creado una forma de juzgar donde muchas veces no existen los matices.
Hoy una frase mal dicha, una opinión desafortunada o un error puede transformarse en una condena pública. Y no se trata de justificar acciones incorrectas, sino de recordar algo básico; detrás de una pantalla sigue existiendo una persona.
Me preocupa que hayamos normalizado que alguien pueda quedar definido para siempre por su peor momento. Hablamos constantemente de empatía y salud mental, pero cuando aparece una polémica muchas veces somos los primeros en atacar, compartir y juzgar.
Claro que nuestros actos deben tener consecuencias. Pero quizás deberíamos preguntarnos si esas consecuencias buscan que una persona aprenda y repare su error, o simplemente destruirla públicamente.
Las redes sociales nos enseñaron que todos tenemos una voz. Tal vez ahora nos falta aprender a usarla.
Antonia Dabanch
Periodista
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