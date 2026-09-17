SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Patricio Guzmán (1941-2026)

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En su película Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán nos recuerda que mirar las estrellas equivale a contemplar el pasado. Su resplandor nos ilumina desde un tiempo remoto. Con esa observación, uno de los grandes documentalistas de la historia del cine cuestiona la posibilidad de comprender el presente prescindiendo de la historia. Quienes sostienen que recordar nos impide avanzar harían bien en volver a sus películas para no confundir el olvido con el porvenir.

    Alejandro Arturo Martínez

    Director General de Cultura UDP

    Más sobre:ComprensiónHistoriaPresente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    UE lamenta que Estados Unidos niegue visados a presidente de Palestina y pide reconsiderar la decisión

    Embajador de Estados Unidos en Dinamarca afirma que el acuerdo sobre Groenlandia es un “gran triunfo”

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes

    Joven de 24 años muere apuñalado tras riña en ramada de San Clemente: detienen a presunto autor

    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

    Fiscalía formalizará por lavado a exfiscal en arista vinculada a banda criminal colombiana

    Lo más leído

    1.
    Más que una rebaja tributaria

    Más que una rebaja tributaria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes
    Chile

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes

    Joven de 24 años muere apuñalado tras riña en ramada de San Clemente: detienen a presunto autor

    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”
    Negocios

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

    Marcelino Núñez se vuelve a quedar en el banco en la derrota del Ipswich Town ante el Everton por Premier League

    En vivo: Chile enfrenta a España por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz
    Mundo

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    UE lamenta que Estados Unidos niegue visados a presidente de Palestina y pide reconsiderar la decisión

    Embajador de Estados Unidos en Dinamarca afirma que el acuerdo sobre Groenlandia es un “gran triunfo”

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?