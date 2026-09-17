Patricio Guzmán (1941-2026)

SEÑOR DIRECTOR:

En su película Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán nos recuerda que mirar las estrellas equivale a contemplar el pasado. Su resplandor nos ilumina desde un tiempo remoto. Con esa observación, uno de los grandes documentalistas de la historia del cine cuestiona la posibilidad de comprender el presente prescindiendo de la historia. Quienes sostienen que recordar nos impide avanzar harían bien en volver a sus películas para no confundir el olvido con el porvenir.

Alejandro Arturo Martínez

Director General de Cultura UDP