Enfoque multiamenaza

(260718) -- BIOBIO, 18 julio, 2026 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron el 16 de julio de 2026 de viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal, en la comuna de Arauco, en la región del Biobío, Chile. El temporal que desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile ha dejado al menos tres fallecidos, siete lesionados y más de 800 casas con algún tipo de daño, informó el viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. (Xinhua/Str) (jv) (ra) (da)

SEÑOR DIRECTOR:

El temporal que afectó a gran parte del país dejó una señal clara: la seguridad estructural en Chile no puede seguir pensándose solo desde la amenaza sísmica. Los desbordes de ríos, socavones, activación de quebradas, cortes de caminos y daños en infraestructura muestran que muchas obras también están siendo exigidas por acciones hidráulicas, erosión, pérdida de apoyo, saturación de suelos y arrastre de material.

Desde la ingeniería estructural, esto obliga a ampliar la mirada. No basta con verificar que una estructura resista cargas gravitacionales o un terremoto. También es necesario evaluar cómo responden sus fundaciones, apoyos, muros, puentes, pasarelas y sistemas de contención cuando cambia el comportamiento del terreno, aumenta el caudal o se produce socavación. En muchos casos, el daño no comienza en la superestructura, sino en la pérdida de estabilidad del suelo o de los elementos que transmiten las cargas.

La recuperación de quebradas, la protección de cauces, el mantenimiento de drenajes y la revisión de obras existentes deben abordarse con criterios integrados entre geotecnia, hidráulica e ingeniería estructural. Del mismo modo, las inspecciones posteriores a un evento deben considerar no solo daños visibles, sino también deformaciones, asentamientos, pérdida de sección, desplazamientos de apoyos y cambios en las condiciones de fundación.

Chile ha desarrollado una ingeniería sísmica reconocida. El desafío ahora es trasladar esa misma rigurosidad a una visión multiamenaza. Diseñar para la resiliencia significa que las estructuras no solo eviten el colapso, sino que mantengan su estabilidad, conectividad y función cuando el territorio es sometido a eventos extremos.

Jorge Tobar

Presidente

Asoc. de Ingenieros Civiles Estructurales, AICE