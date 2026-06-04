Eriazo cero: una oportunidad de hacer ciudad

SEÑOR DIRECTOR:

Entre los anuncios de la reciente Cuenta Pública, el programa Eriazo Cero merece especial atención. Durante décadas, Chile ha debatido cómo construir mejores ciudades mientras miles de terrenos urbanos permanecen abandonados, generando deterioro ambiental, inseguridad y desaprovechando oportunidades para los barrios.

La iniciativa apunta en una dirección correcta: recuperar espacios subutilizados y devolverles una función urbana. Sin embargo, su éxito no debiera medirse únicamente por la cantidad de sitios intervenidos, sino por su capacidad de transformarse en lugares que mejoren efectivamente la calidad de vida de las personas.

La experiencia demuestra que limpiar un terreno es relativamente sencillo; convertirlo en una plaza, cancha, sede comunitaria o un espacio público seguro y sostenible en el tiempo es un desafío mucho mayor. Para ello serán fundamentales los catastros públicos, criterios transparentes de priorización, la coordinación con los municipios, la participación de las comunidades y mecanismos que aseguren el mantenimiento de los espacios recuperados.

Las ciudades chilenas necesitan más viviendas, pero también mejores barrios. Si se implementa adecuadamente, Eriazo Cero podría transformarse en una política urbana de alto impacto y bajo costo, capaz de fortalecer la convivencia, aumentar la seguridad y mejorar la vida cotidiana de miles de familias.

Felipe Arteaga E.

Arquitecto urbanista

Escuela de Arquitectura U. Finis Terrae