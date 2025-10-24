SEÑOR DIRECTOR:

Los errores en las cuentas de luz nos hacen ver el grado de deterioro que se observa en diversos componentes de nuestro sector público y privado. Aquí han fallado no solo los entes técnicos del aparato estatal que se equivocan de manera reiterada, sino también las empresas privadas que seguramente replican en sus áreas de estudio los cálculos que hacen organismos públicos y que podrían haber comunicado con más fuerza el error en las tarifas. Solo una empresa informó que había una equivocación, y pensando en lo delicado y sensible que es para la ciudadanía la cuenta de la luz, me pregunto por qué no se actuó en todo el sector con celeridad y pensando en el bien común.

Seguramente van a quedar lecciones aprendidas que llevarán a corregir la actuación al interior de las empresas, definiciones sobre cómo se deben tratar errores en procesos críticos, aun cuando sean originados en el sector público; cómo y cuándo escalar al máximo nivel jerárquico, incluido el directorio, para que se tome una decisión que considere todos los efectos; cómo y quién comunica al regulador, etc.

Será una oportunidad para mejorar la gobernanza, así como la coherencia con los principios y valores que tiene cada una de las empresas.

Varsovia Valenzuela

Ingeniero comercial