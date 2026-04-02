¡Es actitud y compromiso, estúpido!
SEÑOR DIRECTOR:
En 1992 un tal Bill Clinton enfrentaba a un George Bush padre prácticamente imbatible, y tuvo la genialidad de poner en el centro del debate los problemas urgentes de la vida cotidiana de los ciudadanos sobre el rimbombante e histórico triunfo de la política exterior post caída del muro. Ahí nace la frase ¡es la economía estúpido!, y el consiguiente triunfo de un joven Clinton.
La reunión del Comité de Ministros, sostenida el lunes 30 de marzo por los de Medio Ambiente, Salud, Educación, Energía, Agrícultura y de Economía y Minería, es la prueba más fehaciente que los procesos no son el problema, sino la voluntad, responsabilidad, sentido de urgencia y talento de quienes deben sacarlos adelante.
¡En Chile nunca fue la permisología!
Alejandro Sepúlveda Martin
Arquitecto PUC
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