Estadio UC y permisos

SEÑOR DIRECTOR:

Agradezco mucho la respuesta del señor Sebastián Vergara a mi carta, ya que me permite hacer algunas aclaraciones.

Lo primero, no represento a ningún grupo especifico de vecinos de San Carlos de Apoquindo. Mi preocupación es que el estadio arranque en buena forma, cumpliendo las 15 medidas de mitigación que se acordaron en el “Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)” asociado al proyecto de modernización del Estado San Carlos de Apoquindo, aprobado por el Seremi Minvu Region Metropolitana en el 2020. A la fecha Cruzados trabaja junto a la municipalidad en la búsqueda de que se cumplan los mitigantes acordados, avanzado de buena forma, pero hay uno, el principal, la recepción por parte del Serviu de la calle que el Club Deportivo Universidad Católica construyó sin permiso del Serviu, que da acceso a Camino El Alba, la tercera vía de evacuación requerida, algo en que la municipalidad no tiene autoridad, y sin la cual la DOM no puede dar la recepción final, recepción que es necesaria para que parta nuevamente el futbol en el maravilloso estadio que se construyó y se puedan realizar los eventos que ya tienen vendidos.

Lo que no es aceptable son las presiones que algunos ejercen sobre las autoridades a través de los medios a objeto de tratar de sacar las cosas más rápido. Solo hay que cumplir con el EISTU que se aprobó en el 2020 y esperar que el Serviu apruebe el acceso por El Alba.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Concejal por Las Condes