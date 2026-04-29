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    Cartas al Director

    ¿Estamos gastando bien?

    Por 
    Cartas al director
    Proyecciones oficiales confirman que la población de Chile superará los 20 millones en 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El reciente Índice de Calidad de Vida Urbana vuelve a mostrar la realidad incómoda de que, en la última década, Chile sigue presentando más retrocesos que avances en los estándares urbanos de las distintas comunas en que se mide este indicador. No pareciera ser solo falta de recursos, ya que nuestro país ha invertido cuantiosamente en vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento en los últimos años. Surge la pregunta entonces: ¿estamos gastando bien?

    La visión integral sobre el territorio es clave al momento de determinar dónde y qué. Cruzar variables sociales con disponibilidad de servicios y con proyectos a veces arroja sorpresas, y hoy ya existen herramientas tecnológicas para levantar de manera rápida y dinámica los diagnósticos de zonas urbanas potencialmente intervenibles. Buena movilidad, áreas verdes, seguridad o servicios -entre otras dimensiones- concentrados más en algunas zonas en desmedro de otras, sigue siendo hasta el día de hoy el ancla que impide mejoras en una mejor calidad de vida urbana para todos.

    Martín Andrade

    Director ejecutivo

    Corporación Ciudades

    Más sobre:ViviendaCalidad de vidaTransporteInversión

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