Estudio sobre listas de espera

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto del estudio presentado por Clínicas de Chile A.G. sobre la capacidad del sector prestador privado para contribuir a la solución de las listas de espera, y también en relación con la carta enviada por el director de Fonasa a este medio, nos interesa enfatizar que como sociedad debemos dejar de hacer lo mismo y buscar por todos los medios nuevas posibilidades para resolver este flagelo.

Las estadísticas sobre espera por soluciones de salud involucran a personas y familias que no pueden seguir esperando. Responder a ellos es un deber, pues no se trata de una complejidad de un sector o de un gobierno determinado, sino que de un problema país urgente y acuciante. Para ello, la complementariedad público privada es vital: el sector público no puede hacerlo solo.

Debemos avanzar mancomunadamente y bajo una gestión pública que permita mayor efectividad en la implementación de soluciones, con participación de todos los actores del sistema, y bajo criterios de oportunidad, eficiencia y calidad que aborden a los más de 2,5 millones de personas en espera. De lo contrario, año a año seguiremos siendo testigos de cómo este problema, lejos de resolverse, se profundiza.

Javier Fuenzalida

Presidente

Clínicas de Chile A.G.