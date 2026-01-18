Eutanasia: el médico que aprieta el gatillo

SEÑOR DIRECTOR:

Como médico internista, valoro profundamente que en nuestra sociedad podamos discutir de manera abierta temas tan trascendentes como el proyecto de ley de eutanasia. Más allá de la posición personal de cada uno, es saludable que como país reflexionemos sobre la autonomía, el sufrimiento y el derecho a decidir sobre la propia vida.

Sin embargo, en medio de este debate hay una voz que ha permanecido invisibilizada: la de los médicos que, en caso de aprobarse la ley, seremos quienes llevaremos a cabo la acción final. El proyecto contempla que la decisión del paciente sea respaldada por una evaluación psiquiátrica y la corroboración de al menos dos médicos respecto al diagnóstico. No obstante, hay un paso ulterior que rara vez se discute: alguien debe “apretar el gatillo” y materializar ese acto.

Ese “alguien” es un médico. Y con esa decisión cargará, no por minutos ni por días, sino probablemente por el resto de su vida. ¿Quién piensa en el peso ético, emocional y humano que ello implica? ¿Quién se hace cargo de la huella que deja en nosotros participar activamente en la muerte de un paciente?

La eutanasia es un debate necesario, pero incompleto si no considera también a quienes deberán ejecutarla y sin una discusión profunda sobre los cuidados paliativos. La sociedad no puede olvidar que detrás de cada decisión legislativa hay personas concretas que asumirán esa responsabilidad. Escuchar la voz de los médicos no es un privilegio, es una obligación ética.

Ricardo Mewes Achondo

Médico internista