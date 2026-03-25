SEÑOR DIRECTOR:

El reportaje “Ser pobre y mujer en Chile” muestra una realidad que no podemos seguir normalizando: la doble trampa de la pobreza y la exclusión laboral femenina. Frente a ello, las empresas tenemos un rol insustituible. Esta es una verdad tan robusta como que está comprobado que cuando se abren cupos formales de empleo para mujeres de los quintiles más vulnerables, se mejora no solo su ingreso, sino la estabilidad de todo el hogar. Avanzar en horarios flexibles, capacitación certificada y empleos con cotizaciones no es filantropía: es una inversión en productividad, en cohesión social y en un país que se toma en serio el talento de sus mujeres.

Javier Sotomayor

Gerente general Grupo EULEN Chile