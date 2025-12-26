Exención de contribuciones

SEÑOR DIRECTOR:

El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirma que es una “estupidez” la propuesta del nuevo gobierno, en orden a establecer una exención del pago de contribuciones de bienes raíces para el propietario de su primera vivienda.

Esta exención existe, con ciertas limitaciones, para aquellos que tienen una edad mínima de 65 años y como Velasco vive en Inglaterra, sería necesario que aclarara si posee alguna casa-habitación o departamento en Chile. Si su respuesta es positiva y, como en algún momento él tendrá que volver al país, y por ende residir en su propia vivienda, se puede considerar legítima su crítica.

En todo caso, quien firma está de acuerdo con la exención, siempre y cuando el beneficiado ocupe permanentemente su primera vivienda.

Patricio Herman