Extensión de Línea 7 de Metro

SEÑOR DIRECTOR:

En su carta publicada el martes, el arquitecto Alejandro Sepúlveda hace notar sobre una eventual congestión que generaría la estación terminal de la futura Línea 7 de Metro ubicada en Estoril con Las Condes. Al respecto, plantea dos “únicas” soluciones: construir una estación intermodal en el sector, o extender la futura Línea 7 algunas estaciones más hacia el oriente.

La primera opción, de una estación intermodal, es inviable técnica, operacional y financieramente, con el agravante de que deterioraría aún más la circulación superficial en el sector que el arquitecto señala.

La segunda opción, de extender la Línea 7 al oriente, es mucho más factible técnica y financieramente, además de generar múltiples externalidades positivas. De hecho, la idea de extender la futura Línea 7 hasta Cerro 18 en Lo Barnechea, es un proyecto ya estudiado con un positivo impacto social. Adicionalmente, tiene la ventaja de que puede ser financiada como parte de una futura concesión asociada a la extensión subterránea de Kennedy hasta Plaza San Enrique o Camino a Farellones.

Sería un tremendo desafío para la próxima autoridad de Obras Públicas diseñar un proyecto subterráneo que, simultáneamente, incluya la autopista y la extensión de Línea 7.

Louis de Grange C.

Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP. Expresidente de Metro