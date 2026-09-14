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    Cartas al Director

    Fintec: desafíos regulatorios

    Por 
    Cartas al director
    ¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

    SEÑOR DIRECTOR:

    El caso de una plataforma de criptoactivos que anunció su cierre tras detectar un desajuste superior a US$7 millones, afectando los fondos de sus clientes, plantea una pregunta: ¿cómo asegurar estándares adecuados para esas industrias? Antes de la Ley Fintec (2023) una parte importante de las actividades Fintec estaban fuera del perímetro regulado por la CMF. Pero, aunque la Ley Fintec significó un avance, el caso de la quiebra de la plataforma de criptomonedas OrionX evidencia flancos regulatorios y desprolijidades institucionales. Pese al rechazo de autorización de funcionamiento por la CMF la plataforma continuó operando hasta afectar a miles de clientes.

    El Estado está al servicio de la persona humana establece la Constitución Política, pero eso debe intencionarse y vivenciarse por los consumidores. Los consumidores fácilmente acceden a los servicios financieros de esta industria por las facilidades tecnológicas que ofrecen.

    Incluso sorteando las Fintec positivamente las exigencias que impone la normativa vigente (cumplimiento de los exigentes deberes de información del Sernac Financiero, evitar contenidos abusivos en las condiciones de contratación con clientes, etc.) los consumidores en Chile deben estar muy conscientes de los peligros que pueden afectarle en la contratación con estas nuevas empresas.

    Conviene tener muy en cuenta que esta industria está expuesta al menos a dos grandes riesgos: la privacidad de los datos personales de los clientes y la ciberseguridad frente a los ciberataques.

    El desafío no es frenar la innovación, sino aplicar y supervigilar los mejores estándares regulatorios ante las nuevas plataformas que la tecnología seguirá generando.

    Jaime Lorenzini B.

    Socio de Lorenzini-Twyman

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