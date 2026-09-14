PISA: el rol de nuestros docentes

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados de PISA 2025 ponen sobre la mesa una tarea urgente para Chile: mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y rescatar su motivación por aprender. Si bien la caída en el desempeño es una tendencia mundial, necesitamos comprender las particularidades de nuestro sistema educativo y abordarlas con una mirada de mediano y largo plazo, más allá de los ciclos políticos. En este desafío, el rol de profesores y educadores es fundamental.

En las cifras hay una señal relevante: El 86,3% de los estudiantes señala que sus profesores muestran interés por su aprendizaje, frente a un 68,8% en la OCDE. Además, el 88% declara sentirse apoyado por sus profesores cuando tiene dificultades de aprendizaje, frente a un 75% en el promedio de la OCDE. Estos resultados dan cuenta de un vínculo que debemos reconocer y fortalecer y que ninguna tecnología puede reemplazar. Si queremos recuperar los aprendizajes, profesores y educadores deben estar en el centro de la solución.

Además, Chile cuenta con otra fortaleza sobre la cual construir: el 77% de los estudiantes declara que le gusta aprender cosas nuevas, frente al casi 69% de la OCDE. Por lo tanto, tenemos estudiantes curiosos y a docentes que los acompañan en ese camino. Poner estas fortalezas en el centro de las políticas educativas es el camino para recuperar los aprendizajes y asegurar que cada niño y niña tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial.

Verónica Cabezas

Directora ejecutiva de Elige Educar