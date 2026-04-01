Fracaso educativo
SEÑOR DIRECTOR:
La muerte de una inspectora en Calama no es solo una tragedia, es la evidencia de un fracaso del sistema educativo. Donde hay violencia y miedo no es posible aprender.
Urge un cambio de dirección y entender la escuela como un espacio de bienestar y convivencia, lo cual es una condición basal para el aprendizaje. No basta con más normas, se requiere transformar prácticas, creencias y espacios escolares, avanzando hacia un cambio cultural profundo. Estamos a tiempo de corregir el rumbo.
Ángela Ibáñez
Marcial Huneeus
Fundación Patio Vivo
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