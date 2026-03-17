Gobierno de emergencia

SEÑOR DIRECTOR:

Si con la emergencia el gobierno entrante quiere dar realce a su labor, le hace un flaco favor al país. Los ambientes de emergencia suponen un tiempo limitado, incertidumbre y decisiones de corto plazo. Para lograr la grandeza que busca se sugiere ordenar las urgencias y entregar a la ciudadanía pistas de la normalidad que quiere construir.

Si el gobierno quiere refundar el Estado o cambiar las reglas, que lo haga dentro del marco institucional que tanto enorgullece a Chile. No vaya a ser que con tanta crisis se busque en realidad concentrar el poder en el Ejecutivo, limitar derechos y debilitar los contrapesos.

Definitivamente esa no es una buena señal para una mayor seguridad, crecimiento económico y estabilidad.

María Paz Undurraga