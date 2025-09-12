Gracias Centro Nansen
SEÑOR DIRECTOR:
Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al Centro Nansen para la Paz y el Diálogo por su labor en Chile estos años. En contextos complejos como el estallido social y el denominado conflicto en La Araucanía, Nansen abrió espacios donde personas muy distintas pudieron escucharse, reconocerse y encontrar puntos de encuentro en medio de la tensión.
Como señala Alfredo Zamudio, de Nansen, la confianza es una infraestructura esencial para la convivencia y el progreso social. Aquí radica el valor del trabajo de Nansen en Chile: han construido esa infraestructura como un espacio donde se cimienta la comprensión y la colaboración, aun entre quienes no comparten las mismas posturas.
Gracias a esta experiencia, contamos con personas y organizaciones más preparadas para dialogar, construir acuerdos y reconocer el poder que todos tenemos para transformar nuestro entorno. Nuestro compromiso es seguir sosteniendo este legado, cultivando la escucha y fortaleciendo los espacios de diálogo que son vitales para la paz y la cohesión social.
Camilo Herrera Barros
Director ejecutivo
Corporación 3xi
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.