Gracias Centro Nansen

SEÑOR DIRECTOR:

Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al Centro Nansen para la Paz y el Diálogo por su labor en Chile estos años. En contextos complejos como el estallido social y el denominado conflicto en La Araucanía, Nansen abrió espacios donde personas muy distintas pudieron escucharse, reconocerse y encontrar puntos de encuentro en medio de la tensión.

Como señala Alfredo Zamudio, de Nansen, la confianza es una infraestructura esencial para la convivencia y el progreso social. Aquí radica el valor del trabajo de Nansen en Chile: han construido esa infraestructura como un espacio donde se cimienta la comprensión y la colaboración, aun entre quienes no comparten las mismas posturas.

Gracias a esta experiencia, contamos con personas y organizaciones más preparadas para dialogar, construir acuerdos y reconocer el poder que todos tenemos para transformar nuestro entorno. Nuestro compromiso es seguir sosteniendo este legado, cultivando la escucha y fortaleciendo los espacios de diálogo que son vitales para la paz y la cohesión social.

Camilo Herrera Barros

Director ejecutivo

Corporación 3xi