Gratuidad con límite de edad: castigo a mujeres cuidadoras

SEÑOR DIRECTOR:

La Fundación Nodo XXI publicó recientemente el estudio titulado “ ‘Emergencia’ y ’reconstrucción’ en la Educación Superior Chilena: un análisis de la propuesta de límites a la gratuidad”. Uno de los datos más reveladores es que más de dos tercios de las personas que se verían afectadas por esta medida son mujeres. Esta cifra no es casual. Según la encuesta Casen 2024, las principales razones por las que las mujeres jóvenes postergan sus estudios o su incorporación al trabajo remunerado son las labores de cuidado de niños, niñas, personas mayores u otros familiares (49,3%) y los quehaceres domésticos (12%).

Estos antecedentes evidencian que la medida perjudica, una vez más, a quienes han debido interrumpir o postergar sus trayectorias educativas por asumir tareas de cuidado no remuneradas. En lugar de reconocer y corregir estas desigualdades estructurales, la política propuesta las profundiza.

Resulta particularmente contradictorio que, en un contexto de preocupación por la crisis de natalidad, se impulsen decisiones que terminan penalizando a quienes sostienen la vida cotidiana a través del cuidado. Lejos de avanzar en corresponsabilidad social, se insiste en medidas que reproducen desigualdades de género. Una vez más se castiga a las mujeres que cuidan.

Irune Martínez Rebolledo

Investigadora Fundación Nodo XXI