Hacer la pega

SEÑOR DIRECTOR:
Entre tanto alboroto por los programas de gobierno y ofertas electorales de cada candidato para llegar a La Moneda no se vio, ni se ve en la actualidad con proyección a la segunda vuelta lo mínimo y fundamental que como residentes del país podemos desear: que cada quien haga su pega.
La mayoría de las veces los problemas en las naciones se dan por que uno o un grupo (parece ser grande el grupo) no cumple su trabajo como debe.
Es simple, sencillo y sin ofrecer magia. ¿Será que lo básico es lo más difícil de cumplir?
Guarequena Gutiérrez Silva
