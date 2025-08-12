SUSCRÍBETE
Por 
Cartas al director
Hoja de ruta para el crecimiento

SEÑOR DIRECTOR:

En momentos en que nuestro país enfrenta un estancamiento económico prolongado, resulta crucial apoyar las iniciativas para reactivar el crecimiento. En este contexto, el documento presentado por los gremios empresariales -liderados por la CPC-, titulado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, emerge como una propuesta vital y bien orientada.

Creemos firmemente en el rol fundamental de la empresa privada como motor de desarrollo y cohesión social. Esta iniciativa, elaborada con pragmatismo y sin sesgos partidistas, propone medidas concretas que comprometen al sector privado activamente. No son un simple catálogo de ideas, sino de un compromiso escrito que adquiere vida propia y que se enfoca en resolver problemas como la excesiva burocracia y la falta de inversión.

Dado el desbordado presupuesto fiscal y la incapacidad del Estado para afrontar en solitario los desafíos económicos, la participación privada es más necesaria que nunca para sacar al país adelante.

Por ello, celebramos esta iniciativa que representa un compromiso con el crecimiento, la cohesión social y el futuro de Chile. Es un llamado a la acción que todos los sectores deberían valorar y respaldar.

Rafael Aldunate

Presidente

Instituto Libertad

Más sobre:estancamiento económicocrecimientoempresa privada

